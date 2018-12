WRC-sarja naasvas Keenias on autoralli naeruväärselt kehvas seisus

Veebileht eWRC näitab küll veidi ilusamaid numbreid - Safari Rallil, mis oli MM-etapi peaproovi peaprooviks, startis kokku 35 ekipaaži. Uhke pole see arv siiski ühestki otsast, sest näiteks Eesti meistrivõistluste kõige kehvema osalusega etapp, Lätis toimunud Sarma ralli, meelitas starti 59 ekipaaži. Keenias on aga rahvast 20 korda rohkem, kui Eestis ja Lätis kokku.

2019. aasta Safari ralli, mis on ametlikult WRC-kandidaatralliks, peetakse juulis ühe osana kaheksaetapilistest Aafrika meistrivõistlustest. MM-sarja korraldajate ja FIA poolt on olemas kinnitus, et kui kõik läheb kenasti, on Safari rallil koht MM-kalendris aastast 2020 taas olemas.