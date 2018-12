Narva Trans leidis uue peatreeneri lätist

Detsembri alguses andis Narva meeskond teada, et nende senine peatreener Cenk Özcan lahkub peatreeneri kohalt, kuna otsustas perekondlikel põhjustel oma rollist loobuda ja Eestist lahkuda.

Nüüd andis Transi meeskonna president Nikolai Burdakov teada, et uus peatreener on leitud, vahendab ERR. Uueks peatreeneriks saav 36-aastane Kalašnikov on treeneriametit pidanud juba ligi 16 aastat, sellega alustas ta kohe pärast oma varajast karjääri lõppu.