Eesti saaliliiga tipus on SK Augur Enemat ja Viimsi

Augur Enemat oli alustanud liigat seitsme võiduga, kuid pühade eel lahkuti platsilt esmakordselt platsilt kaotusega, kui jäädi 3:6 alla Tallinna FC Cosmosele. Valitsevale meistrile Cosmosele oli see kuuendaks võiduks kahe kaotuse kõrval, mis tähendab, et Augurist ja Viimsist lahutab neid kõigest kolm punkti.

Tabeli neljas on 12 punktiga Narva United, kes on kogunud nii neli võitu kui ka neli kaotust. Narvast kahe punkti kaugusel on Tartu Ravens Futsal EMÜ SK. Narva SK Ganza on üheksa mänguga teeninud seitse punkti, Sillamäe FC NPM Silmet on saanud kaheksa punktiga tabelisse kuus punkti. Tabeli viimasel ehk kaheksandal real on Tartu Maksimum kolme punktiga (9 mängu).