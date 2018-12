Manchester Unitedi uus peatreener: Pogba armastab Unitedis mängimist

Jose Mourinho käe all mängides oli Pogba suur soov Unitedist lahkuda ning ta ei näidanud kuidagi välja, et ta sooviks Unitediga oma tulevikku siduda. Nüüd on aga Pogba väidetavalt ümber mõelnud ning viimases liigamängus lõi ta Unitedi eest ka kaks väravat.

«Paul on ikka endiselt selline mängija, nagu ma teda noortemeeskonna ajast mäletan. Ta on alati olnud rõõmus, suur naeratus näol. Paul on ikka läbi ja lõhki Unitedi oma poiss,» lausus Solskjaer pärast viimast liigamängu.

«Kui Paul lööb mängus kaks väravat, olen ka ise tõeliselt õnnelik. Need väravad on kerge vastus küsimusele, kas ta tahab Unitedis mängida. Kuna ta on nii pikalt mänginud Unitedi särgis, teab ta mis selle klubi särgi kandmine tähendab. Ta armastab Unitedit,» rääkis Solskjaer.