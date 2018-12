Haavatav Läti pronksimeeskond püüab Kalev/Cramot üllatada

Eesti meisterklubi Kalev/Cramo on kogunud 12 mänguga 11 võitu ning turniiritabelis asutakse kolmandal kohal. Ainus kaotus pärineb 22. detsembrist, mil Riia VEF oli 91:82 parem. Viimastes kohtumistes on 48 punktiga alistatud Jekabpils/SMScredit.lv, mis on kalevlaste jaoks tänavu suurimaks võiduks, ja Pärnu Sadam skooriga 93:66. Senine napim võit teeniti Tallinna Kalev/TLÜ üle, kellest saadi 79:72 jagu.

Martinš Gulbise ja mullu BC Valga-Valka/Maks&Moorits meeskonna peatreeneriks olnud Kristaps Zeidsi juhitav Jurmala pole sellel hooajal soovitud minekut näidanud. Seitsme võidu ja seitsme kaotusega hoitakse küll eelviimast play-off kohta, ent mullu Lätis pronksile tulnud võistkond ihkaks kahtlemata enamat. Kahes viimases mängus on vastase paremust tunnistatud: 62:72 jäädi alla BK Ventspilsile, 22-punktiline eduseis mängiti maha Pärnu Sadama vastu ja lõppskooriks kujunes 89:93.

Statistika põhjal on Kalev/Cramo suurim punktitooja Tanel Kurbas, kes on kaasa teinud ühes kohtumises, visates Jekabpilsile 21 punkti. Chavaughn Lewis on toonud keskmiselt 14,2 silma, vigastusest taastuv Ivan Almeida 12,8 ja Reggie Lynch 11,9 punkti. Samuti Jekabpilsi vastu seni ainsa mängu kirja saanud korvialune jõud Arnett Moultrie kogus 11 punkti. Lauavõitluses on tiimi parimad Janari Jõesaar keskmiselt 5,9 ja Lynch 5,6 lauapalliga.