Postimees TV. Gerd Kanter koostööst poolakatega: poistel silmad säravad

«Kahjuks lõppes see treeninglaager halvasti – Robert läks koju ja haigestus,» sõnas Kanter, kes ei teadnud, kas Urbanek sai viiruse lennu ajal või lennujaamast. «Kindlasti huvitav periood nii minu kui õpilaste jaoks. Esimene laager oli mõlema poole jaoks väljakutsuv ja minu jaoks on mingi märk see, et kui poistel silmad säravad, siis järelikult on sellest vastastikkusest koostööst midagi õppida.»