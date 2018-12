Aasta treener Gheorghe Cretu: loodan, et teeme järgmisel aastal ajalugu

«Olen praegu väga liigutatud, sest see on suur au teist aastat järjest. Ma ei oodanud seda,» sõnas Cretu. «Arvan, et see on meie kõigi autasu: võrkpallile, meeskonnale, fännidele ja poolehoidjatele, kes on alati meie kõrval meid toetamas nii rasketel kui headel aegadel. Te olete uskumatud, sest kõik maailmas ja Euroopas teavad, kuidas te meie poisse toetate ja annate meile uskumatuid emotsioone. Aitäh veelkord selle suurepärase autasu eest!»