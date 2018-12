Olümpia neljandale kaotanud Euroopa meister: minul küll midagi kripeldama ei jää

Kuigi Lehis valiti spordiajakirjanike poolt parimaks, võitis aasta naissportlase tiitli Pyeongchangi olümpiamängude neljas naine Saskia Alusalu. «Ma vaatasin ise ka Saskia sõitu ja see oli väga põnev. Me teeme oma tööd edasi ja anname jätkuvalt endast parima. Minul on kõik hästi,» ütles Lehis.