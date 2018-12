Šmigun-Vähi: saan Ott Tänakuga välismaal uhkeldada

«Mida iganes sa elus teed ja kui sa teed seda veel sellises väikeses riigis, siis on tunnustus hästi meeldiv,» ütles Šmigun-Vähi aasta sportlase valimise olulisuse kohta. «See üritus on nii glamuurne ja äge, et isegi mõtlen, et oleks võinud veel sporti edasi teha. Siin on tõesti suur au olla.»

Šmigun-Vähi sõnul ei mõtle sportlased otseselt Kristjani võitmisele, see on nende tööle lihtsalt meeldiv boonus. «Kui sa oled sportlane, siis sa ei mõtle sellele, et saada aasta sportlase tiitlit. Mõeldakse sellele, kuidas maailmas tippu jõuda. See on esmatähtis. Kui sellega kaasneb aasta sportlase auhind, siis on see igatepidi äge.»