Novosjolov: EOK sülitab oma kaevu, kuid ka vehklemisliit peab peeglisse vaatama

«Ma pole suur kommenteerija kunagi olnud, aga tundub, et mõõt sai täis ja vaikselt ma seda pealt vaadata enam ei saa. Kui olukord on seotud ainult minuga, siis ma elan seda üle nii, nagu olen seda juba varem teinud. Antud hetkel on liiga tehtud kogu Eesti vehklemisele. Aitab. Ma ei ole kusagil deklareerinud, et boikoteerin spordiaasta üritust ja on väär sellist tegu väita. Mul on asjasse oma suhtumine,» kirjutas ta sotsiaalmeediasse.

«Ma täpsustan, et mitte mingil juhul ei alaväärtusta eesti sportlaste tulemusi. Nad on kõik väga tublid ja väärivad tunnustamist. Minu jutt on osaliselt suunatud ürituse organisaatoritele ehk EOK-le, mitte sportlastele.

Kolm aastat järjest on toimunud ebasportlik printsiip ja see on organisatsioonis, kelle jaoks sport peaks tähendama kõike.

Minu arust tehti väga selgelt eile Katrina Lehisele ja kaks aastat tagasi Gerd Kanterile liiga. Katrina on väga tubli ja tugev tüdruk. Tema reaktsioon eilsele oli lugupidamist väärt, Gerdist rääkimata, ta on omaette klass. Kas selles saab süüdistada rahvast, kindlasti mitte. Rahvas valib südamega ja see on puhas emotsioon. Kas see on objektiivne, kindlasti mitte.

Alateadlikult me alati toetame lähedasi.

Kuidas jõuda rahva armastuseni, siin, kahjuks, me (Eesti Vehklemisliidu rahvas) peame vaatama peeglisse. Me oleme väga edukad spordiareenil, aga väljaspool seda meie käitumine ei kannata kriitikat. Riidleme, kakleme ja peseme avalikult musta pesu. Kellele selline käitumine meeldib ja millise mulje jätab? See on retooriline küsimus.

Meil on intelligentne spordiala, mis nõuab väga head füüsilist ettevalmistust. Kahjuks oma käitumisega me tõestame vastupidist. Ja nii kaua, kui me ei saa sellest aru, ei ole me teiste jaoks tõsiseltvõetavad.