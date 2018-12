EOK peasekretär Sukles: süüdistada EOK-d selles, et inimesed teatud sportlaste poolt ei hääleta, on natuke ulme

Eile välja kuulutatud aasta sportlaste valimise järel on suurimaks jututeemaks see, et vehklejad ei saanud ühtegi autasu. Aasta naissportlaseks valiti olümpial kiiruisutamises 4. koha saanud Saskia Alusalu, kes edestas vehklemise EMil kulla võitnud Katrina Lehist. Samuti jäi treenerite kategoorias auhinnast ilma Helen-Nelis Naukas, keda edestas võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Cretu.

«Aasta sportlaste, võistkonna ja treeneri valimisi korraldab olümpiakomitee. «Kristjanid» saavad isikud, kes saavutavad kõrgeima koha kolme kategooria vastajate paremusjärjestuses. Esiteks rahvas, ja neid isikuid, kes valivad, oli sel aastal umbes 65 000 inimest. Siis spordialaliidud ja viimasena spordiajakirjanikud,» kirjutas Sukles oma Facebooki.

«Kui nüüd rahulikult mõelda ja süüdistada rahvast rumaluses ja spordist mitte midagi arusaamises, siis on rahva hääl mitte otsustav, vaid üks liidetavatest selles võrrandis. Alaliidud on selgelt spordi ja tulemuse suunitlusega ja nende arvamus on adekvaatne ka lähtudes vaid tippspordist. Kolmas ja oluline grupp on spordiajakirjanikud ja nende hääl on otsustav, kui tekib viigiseis parima valimisel,» selgitas Sukles.

«Kui keegi võidab, siis see on nende kolme grupi häälte tulemus. Seda ei pane kokku keegi üksikisik olümpiakomitees ega tegele ka olümpiakomitee kellelegi ärategemisega. Kõik meediamajad on avaldanud kõikide osapoolte poolt antud hääled ja proportsioonid, tark inimene saab neid lugedes põhjustest ja tagajärgedest aru,» kirjutas Sukles.