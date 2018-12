Fernando Alonsost saab McLareni meeskonna omanik?

Varasemalt oli olnud juttu sellest, et Alonsost võiks saada meeskonnas testisõitja, kuid nüüd on välja käidud hoopis uudne variant. Nimelt väidab Hispaania väljaanne Soymotor, et Alonso on jõudnud McLareni meeskonnaga kokkuleppele ning temast saab meeskonna rahastaja ning ühtlasi ka kaasomanik.