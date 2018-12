F1-ajaloo ülivõimsama JOKK-skeemi leiutanud insener sai kuningannalt ordeni

Legendaarseks ei saanud Murray mitte ise vormelil kihutades, vaid mees on disainer. Tema loodud autodel on võidetud 50 GP-etappi ja viis MM-tiitlit (kaks Brabhamiga, kolm McLareniga). Just tema käe all sündis ka möödunud sajandi 90ndate kuulsaim ja kiireim tänavasõiduauto McLaren F1.