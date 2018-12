Eesti jalgpalli suurima saavutuse üks põhisüüdlasi saab kuningannalt auraha

Esmalt tuntud nimed: MBE ehk madalaima kategooria ordeni teenisid tänavusuvisel MM-finaalturniiril poolfinaali jõudnud Inglismaa koondist juhendanud Gareth Southgate ja turniiri resultatiivseimaks mängijaks kerkinud Harry Kane.

Oma panuse eest Põhja-Iirimaa jalgpalli arengusse sai kuninganna poolt väärikalt autasustatud ka praegu Glasgow Rangersi rivistusse kuuluv 39-aastane keskkaitsja Gareth McAuley. Aastal 2011 mängis mees aga Premier League’i klubis West Bromwich Albion.

Ilmselt on juba iga jalgpallisõber aru saanud, kuhu see lugu tüürib. McAuley oli platsil mõlemas 2012 EM-valikmängus Eesti ja Põhja-Iirimaa vahel – nii Eesti 4:1 kodu- kui ka 2:1 võõrsilvõidus. Just oma reaktsiooniga selles viimases on ta elavalt meie jalgpallisõprade mälestustesse sööbinud.

Jutt käib Konstantin Vassiljevi 84. minutil löödud võiduväravast. Põhja-Iirimaa koondise kaitseliin eksis kõige põhilisema jalgpallitõe vastu – mängida tuleb vileni. Kui abikohtunik Markus Häcker kergitas suluseisu märgiks lipu, lasid võõrustajad jala sirgu, kuid kuna peakohtunik Manuel Gräfe andis igati õigesti märku, et mäng peaks jätkuma, sai Vassiljev vabalt löögile minna ja saatis palli ristnurka. Videokordusest on näha, et just McAuley pidanuks olema see mees, kes Vassiljevi lööki blokeerima tõttab.

Pole siis imestada, et tema oli ka kõige vajemini kohtunike tegutsemise vastu protesteerija – just McAuley on rohesärkide number neli, kes läks samal ajal, kui Eesti koondislased võidutantsu lasid, Häckerit sõimama.