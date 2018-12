Kubica: Williams peakski minus kahtlema

«See aasta oli väga kasulik. Ma mäletan, et ütlesin esimesel kohtumisel: «Kui teil on vähemadki kahtlused, siis me ei peaks seda tegema, sest rasketel aegadel oleks lihtne näidata näpuga minu käele. Ma tahan olla kindel, et teie olete veendunud, et saan sellega hakkama,»» meenutas Kubica. «Esiteks pean ise olema kindel, et seda suudan, selleks ma siin olengi, aga teiseks peab kogu meeskond olema veendunud, et ma saan tööga hakkama. Kui ma arvaksin, et ei suuda konkurentsivõimeliselt kiire olla, siis ma ei oleks siin.»