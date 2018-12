Kurikaval ämblik tegi tipptennisistile ebameeldiva jõulukingituse

23-aastast austraallast hammustas nimelt ämblik. «Ma ei võtnud asja esialgu tõsiselt, sest jalg lihtsalt sügeles veidi. Aga siis läks see paiste ja pidin arsti juures käima. Maailmas on samas palju hullemaid asju. Küll kõik saab korda,» sõnas maailma edetabelis 35. kohal olev Kyrgios, kellele arst määras raviks antibiootikumid.

Nüüd on ta valmis Brisbane'i turniiril aasta tagust tiitlit kaitsma. Avaringis kohtub Kyrgios seejuures taas jaanuarikuise finaalivastase ehk ameeriklase Ryan Harrisoniga. Oktoobrist saadik küünarnukitrauma väljakutelt eemal olnud austraallane tunnistas muuhulgas, et kavatseb uuel aastal oma võistluskalendri natuke hõredamaks muuta.

«Vigastustega võitlemine ja turniiridelt eemalejäämine oli raske, aga mitte kõige hullem. Raskeim on kodust eemal olla. Suudan mängimist nautida, kui mu graafik on kergem. Olin viis ja pool kuud kodust eemal, nii võib hulluks minna. Ma ei taha enam mitte kunagi midagi sellist teha. Kui peaksin näiteks US Openi võitma, võtan kohe aasta lõpuni aja maha,» lubas Kyrgios.