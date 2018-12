Lappi: natuke arendust ning Citroen on selgelt MM-sarja kiireim auto

«Meil on olemas head vahendid, et olla uuel hooajal väga edukad. Kui Mads Östberg Soomes tugeva tulemuse tegi, oli minu jaoks selge, et see on koht, kuhu ma minna tahan. Nii lihtne see oligi,» lausus Lappi.

Lappi, kes lahkus Toyotast selleks, et saada Ott Tänaku ja Jari-Matti Latvala varjust välja, on tuleval aastal siiski Sebastien Ogier' varjus. Vaatamata sellele arvab Lappi, et olukord on parem: «See on selge, kes on uuel aastal meeskonnas number üks ja kes on number kaks. Minu poolt vaadates on see ikkagi edasiminek, ma pole vähemalt enam meeskonna kolmas sõitja.»

«Kui ma juhin Monte-Carlo rallit ja Ogier on mu selja taga, siis ei anna ma loomulikult esikohta ära - hooaja alguses oleme võrdses seisus. Autoga peaksime olema esimese ralli ajaks juba küllaltki kohanenud,» seletas Lappi.