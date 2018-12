PSG on jaanuaris oma ridadesse soetamas Madridi Reali poolkaitsjat?

PSG on Isco vastu huvi üles näidanud juba pikemat aega ning tänu sellele, et hispaanlane pole suutnud end siiani Realis põhikoosseisu mängida, tunneb PSG reaalset lootust. Isco takistuseks Madridis on keskväljal olevad Toni Kroos ja Luka Modric, keda peatreener Santi Solari hindab paremaks koosluseks keskväljal.

Nüüd on ilmunud välja fakt, et PSG omanik, sheik Nasser Al-Khelaifi on kohtunud Isco isa Paco Alarconiga ning pidanud läbirääkimisi seoses üleminekuga Pariisi meeskonda. Siiski soovib Madrid saada poolkaitsja eest ligi 100 miljonit eurot.