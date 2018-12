Martti Nõmme ootab murele lahendust: ühe suusaga ei saa hüpata

«Meie suusahüppajatest teeb sellel seiklusel kaasa Martti Nõmme, kuid esimese hüppemäe viimasel treeninghüppel ta kukkus. Sportlane ise on korras, kuid suusk läks õnnetult katki ning hetkel on Nõmme uue suusa ootel. Seetõttu jäi ka kvalifikatsioonist kõrvale. Hoiame pöialt, et uued suusad kohale jõuaksid!» teatas alaliit oma Facebooki-lehel.