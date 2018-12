Kas Neemelo püüab Zahovaiko kinni? Vanameister pikendas lepingut

Oma eduka karjääri jooksul on Paides sündinud vanameister teinud kaasa koguni 429 Eesti meistriliiga mängus, mis on siinses jalgpallis läbi aegade kuues tulemus. Väravaid on Neemelo saldol 194, millest enam on suutnud vaid Maksim Gruznov (304) ja Vjatšeslav Zahovaiko (211).