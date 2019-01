Froome jätab tiitli kaitsmata, et jahtida ajaloolist viiendat võitu

Sama plaan on teiselgi britil Geraint Thomasel, kes võitis Touri mullu. 33-aastasest Froome'ist võib saada alles viies rattur läbi aegade, kes võitnud Tour de France'i viiel korral. Seni on sellega hakkama saanud Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ja Miguel Indurain. Lance Armstrong on küll võidutsenud tervelt seitse korda, ent tänaseks on tema esikohad dopingupattude tõttu ajalooraamatutest kustutatud.