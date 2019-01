Südaööl sündis 12 tunni jooksu Eesti rekord

Liina Kesamaa ütles ajakirja Jooksja Jooksuportaalile, et üldarvestuse koht tuli ilmselt vähesest osalejate arvust. «Alates novembrist olen teadlikumalt treeninud. 2018. aastal tegin kaasa viis ultrajooksu, eks sealt tekib kogemus,» lausus Kesamaa ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

«Üsna võistluse alguses sai selgeks, et varem lõpetamine ei anna hiljem rahu. Otsustasin joosta lõpuni. Olen väga rõõmus tulemuse üle, kuna jooks muutus raskeks juba pärast 30 km. See jooks oli minu jaoks tohutu vaimu treening aga seda mul just vaja läkski,» lisas Kesamaa.