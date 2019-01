Otepää MK-etapi korraldajad on hoolimata tormist rahulikud

«Ilm on viimastel päevadel küll soe ja vesine olnud, aga tingimused on Otepääl head. Lund on siin piisavalt,» kinnitas Markvardt Kuku raadiole. Kuigi täna andis Ilmateenistus välja paljudele põhja- ja läänepoolsetele maakondadele teise taseme tormihoiatuse, on Markvardt rahulik. «Tuult siin kandis olla ei tohiks,» sõnas ta, lisades, et korraldajad lähtuvad eelkõige kuni kahepäevastest prognoosidest.

Esimesed sportlased saabusid jaapanlaste näol Tallinnasse juba vana-aasta õhtul, eile jõudsid nad juba ka võistluspaika. «Üksikuid äraütlemisi on tulnud, aga sportlastele on MK-etapid olulised ja suuresti on kõik kohal. MK-etappidel jagatakse punkte ja auhinnaraha, keegi ei taha neist ilma mõjuva põhjuseta ilma jääda,» ütles Markvardt.