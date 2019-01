Østberg võitis põneva ühisstardi ning tõusis uueks liidriks

Enne tänast Tour de Ski üldarvestuses esimesel kohal olnud Jessica Diggins kaotas finišis võitjale 58,4 sekundit, mis tähendab, et Østberg on enne viimast kolme etappi uus Tour de Ski üldliider. Üldarvestuses on teine Neprjajeva (+24,1) ning kolmas täna kuuenda koha teeninud venelanna Julia Belorukova (+1.10,9).