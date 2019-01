11-kordne X-mängude võitja Pastrana plaanib starti tulla autoralli MM-sarjas

«Ameerikas sõidetavad rallid on küllaltki lihtsad, lähed kirjutad legendi ära ja sõidad. MM-sarjas on aga asi tunduvalt keerukam. Minu soov on sõita kaasa Soome MM-rallil. Aga ma ei sõidaks seal vaid ühe korra vaid vähemalt kolm aastat järjest, et kogu võistluse olustikuga harjuda,» rääkis Pastrana Motosport Magazine'ile.

«Minu unistuseks on tulla Soome MM-rallil võitjaks, aga tean, et see on meeletult keeruline. Isegi kui ma ei võidaks, oleksin väga rahul, et sealseid katseid uue generatsiooni ralliautoga läbida saaksin. Vaatame, mis tulevik toob,» lausus Pastrana.