Beglarišvili pole passi kätte saanud, debüüt Eesti koondises lükkus edasi

Detsembri keskel rõõmustati Eesti jalgpallisõpru uudisega, et pikalt Eestis elanud ning FC Floras mänginud Beglarišvili on sooritanud vajalikud eksamid, et saada Eesti kodanikuks ning ühtlasi saab ta ka esindada Eesti jalgpallikoondist.