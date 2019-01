Dortmundi Borussia plaanib uuel hooajal soetada Hazardit

Täna avaldas Borussia Dortmund, et nad on jõudnud kokkuleppele Christian Pulisici müügi osas ning 20-aastane ameeriklane liitub uuel hooajal Inglismaa kõrgliigas mängiva Londoni Chelsea'iga. Pulisici eest käis Chelsea välja 64 miljonit eurot.

Dortmund on aga juba alustanud jahti uuele mängijale, kes võiks Pulisicit Dortmundis asendada. Belgia ajakirjanik Kristof Terreur väidab, et Dortmund on plaanimas soetada Eden Hazardi nooremat venda Thorgan Hazardit.