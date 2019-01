«Teisipäeval saabusid jaapanlased, ööl vastu kolmapäeva Hiina tüdrukud. Tallinnas on osa juba maandunud, kui torm seda lubas. Mõnda võib ilm takistada plaanitud ajal kohale jõuda, aga võistlusteni on veel veidi aega ja reedel, kui on kavas ametlik treening ja eelvõistlus, on kõik kindlasti kohal,» võttis kahevõistluse MK-etapi peakorraldaja Ago Markvardt kokku ühe probleemi, mille eilne torm põhjustas. Need, kes juba kohale jõudnud, pidid samuti ilmale alla vanduma. Teiste seas lootis eile kodusest hüppemäest alla tuhiseda ka meie parim kahevõistleja Kristjan Ilves, kuid tuisuilm oli nõnda vali, et treeningud tuli ära jätta.