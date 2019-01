Statistika ei valeta: Hundil on NFLis parim aasta 

30 palliga vastase peatamist, neist 13 nii, et ründajad kaotasid jarde, viis mängujuhi kottipanekut, kaks blokeeritud söötu, üks põhjustatud pallikaotus, üks pudenenud palli võitmine – kõik need Hundi statistilised näitajad on tema karjääri uued tippmargid. Kõige enam avaldab muljet just mängujuhi rappimise efektiivsus, mis näitab, kui osavalt suutis eestlane end sel hooajal blokeerijatest läbi või mööda mängida. Varasema viie aastaga oli tal sack’e kirjas 2,5, nüüd karjääri kogusumma kolmekordistus.