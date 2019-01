Arsenal plaanib Madridi Reali väravavahi ostu

Vaid loetud kuud pärast seda, kui Arsenal soetas Leverkuseni Bayerist meeskonna uueks väravavahiks Bernd Leno, on Inglismaa meeskond uut väravavahti soetamas. Nüüd on väidetavalt Arsenal sihikule võtnud Madridi Reali väravavahi Keylor Navase.

Aastal 2014 sai Navasest Madridi Reali esikinnas pärast seda, kui Iker Casillas meeskonnast lahkus. Suvel liitus Chelsea'ist meeskonnaga aga Thibaut Courtois, kes on nüüdseks tõusnud Reali esiväravavahiks.

Kuigi ametlikult pole ükski meeskond veel välja öelnud, et nad Navast soetamas on, jättis väravavaht ise sotsiaalmeedias juba oma toetajatega hüvasti postitades pildi koos fännidega ning kirjutades juurde «Aitäh kõige eest.»

Hispaania väljaanne Sport väidab, et Arsenal on Realile pakkumise teinud ning ülemineku hinnaks on 16 miljonit eurot.