MK-sarja liider üritab Otepääl ebaõnne unustada: ootan väga seal taas võistlemist

Mis 23. detsembril Ramsau MK-etapil täpsemalt juhtus? Norralane valmistus just oma hüppeks, kui võistlus katkestati, sest mööda hoovõturada hakkasid alla libisema suured lumetükid.

«Hoovõturajal oli liiga palju lund, lumemasin viskas seda nõnda palju rajale, et mul polnudki võimalik nõnda hästi hüpata kui teised. See oli veidi igav, aga taastusin sellest jõuludel kiiresti. Tegelikult sain hästi Otepää MK-etapiks valmistuda. Lõppkokkuvõttes polnudki see niivõrd ohtlik,» meenutas Riiber Postimehele.