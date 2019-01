Uskumatu lugu: merehätta sattunud 16-aastase neiu jaht leiti kaheksa ja pool aastat hiljem üles

«Paljud küsivad minult Wild Eyesi kohta. Kui mind päästeti, oli ta veel vee peal. Ta võib mingil hetkel jõuda mõnda Lääne-Austraalia randa. See oleks õnnelik stsenaarium. Sama hästi võib ta kivide vastu puruneda. Loodan lihtsalt, et keegi leiab ta üles ning ma saan ta korda teha. Aga see ei ole üldse tõenäoline,» kirjutas ta blogisse.

Kuigi Sunderland sooviks Wild Eyesiga jätkuvalt taaskohtuda, läheks jahi kordategemine ilmselt liiga kalliks. «Muidugi ma sooviks seda, kuid arvestades kulusid, seda pigem ei juhtu. Teadsin kogu aeg, et tegu on kvaliteetse ja turvalise jahiga. Seega ma pole väga üllatunud, et see püsis jätkuvalt vee peal.»