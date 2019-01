Galerii: olümpiavõitjad jõudsid Otepää MK-etapile, suusad mitte

«Selliseid asju juhtub, et pagas kaob ära. See pole kõige hullem probleem. Kui see homme kohale jõuab, oleks väga hea, sest homme tuleb hüppama hakata,» sõnas Rydzek Postimehele.

Rydzek võidutses Otepääl kaheksa aastat tagasi, kui võitis juunioride MMil kulla ja hõbeda. «See oli ikka väga ammu. See oli mu esimene individuaalne kuldmedal, nii et mäletan sellest võistlusest vaid head. Loodan neid emotsioone korrata,» lisas ta.

Mida peavad sakslased aga tegema, et peatada norralaste, eelkõige Jarl Magnus Riiberi ülevõimu? MK-sarjas on 480 punkti kogunud norralase nimelt ülikindel, sest Rydzekil on 295 ja norralasel Jorgen Graabakil 267 punkti.

«Peame hüppama nii hästi kui suudame ja kiiresti suusatama. Ma ei usu, et nad võitmatud on, aga kindlasti on see raske. Samas on meil mõned kutid päris heas vormis, nii et vaatame seda asja!»