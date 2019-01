Aasta treeneri puudumine pole vollekoondisele suur löök

Seega vajavad Resovia mängijad praegu koostöö lihvimiseks teist aastat järjest Eestis aasta treeneriks valitud Cretut ja Rikbergi rohkem kui juba EM-finaalturniirile pääsenud Eesti rahvusmeeskonda kuulujad. Kuna Eesti vollekoondise liikmed on alates 2014. aastast rumeenlase käe all muutumatu treeneritetiimiga töötanud, siis on õiged võtted kõigile kaasjuhendajatele teada. «Gianni (Gheorghe Cretu hüüdnimi – toim.) puudumine ei mõjuta meid absoluutselt. Lätiga mängul ju sportlikus mõttes kaalu pole, mistõttu on olukord rahulikum. See ei tähenda muidugi, et me kodupubliku ees võitma ei läheks,» kinnitas igapäevaleiba Tartu Bigbanki võistkonnas teeniv rahvusmeeskonna libero Rait Rikberg.