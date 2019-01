«Vormel 1 maailmas»: tiimid viimistlevad uue hooaja autosid

Veebruari alguseks on juba kindlaks määratud mudelite tutvustamise ajad. Seejärel on lubatud kaks katsesõitu veebruari keskel ja lõpus, mõlemad Kataloonia ringrajal. Vaid kaheksa nädala pärast on oodata hooaja esimest võidusõitu, Austraalia etappi Albert Park tänavaringrajal. Aga palju tööd on veel ees, enne kui rohelised tuled 17. märtsil Melbourne’is kustuvad.