Kontaveit pani paika hetke, mil Tsurenko ta rütmist välja lõi

«Ma ei ütleks, et need kaks settpalli kõige rohkem mind mõjutasid. Kõige rohkem segas rütmi see, kui mul oli 5:5 seisul geimpall ja ta lõi minu rabaku tagantkätt mööda joont ära. See ajas võib-olla natukene rütmist välja,» rääkis Kontaveit Postimehele, mis avaseti kaotuse põhjustas. Et tegu oli vaimse allajäämisega, ta ei usu: «Ütlesin ka treenerile, et väljakul oli täna väga niiske ja mul oli sellega raske toime tulla. (Sooja oli vaatamata õhtutundidele 26 kraadi - toim) Füüsiliselt oli tema kindlasti paremas seisus kui mina.»