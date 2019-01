Müncheni Bayern soovib osta 33 miljoni eest 18-aastast ründetalenti

Bayern on sihikule võtnud Chelsea 18-aastase talendi Callum Hudson-Odoi. Kõigepealt pakkus Bayern Hudson-Odoi eest 22 miljonit eurot, kuid Chlesea selle pakkumisega ei nõustunud. Nüüd on Bayern teinud ründaja eest uue pakkumise, milleks on nüüd 33 miljonit eurot.

Väidetavalt on Chelsea juba varasemalt andnud Saksamaa tippmeeskonnale teada, et Hudson-Odoi hinnaks on nende arvates 44 miljonit eurot, kuid hetkel Bayern nii suurt summat pakkuma hakanud pole.