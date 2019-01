Anett Kontaveit – parem kui varem, aga arenemisruumi on nii vaimselt kui ka füüsiliselt

«Põhimõtteliselt: sa pead paremini võitlema. Sa kadusid 15–20 minutiks täiesti ära ja see läks sulle kalliks maksma. Ta hakkas sulle avasetis, mida sa täielikult kontrollisid, kangelt vastu – ja see on tema õigus. Ta mängis hästi. Sina lasid sel endale pähe pugeda ja tegid totakaid valikuid, lahmides pallivahetustes kaugelt liiga vara pikki piiri lööke. Sa ju tead, et see pole lahendus,» oli Kontaveidi treeneri Nigel Searsi toonilt malbe, aga sisult manitsev sõnum teise seti 0:2 kaotusseisus.