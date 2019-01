Võiduvärava visanud Rooba valiti mängu parimaks

Rooba sai tabamuse kirja 5.04 enne mängu lõppu. Mängu parimaks valitud eestlane on nüüd visanud sel hooajal juba 12 väravat, mis tähendab juba praegu, et tegu on tema resultatiivseima hooajaga Soome kõrgliigas. Punktitoojate tabelis on Rooba 17. kohal, sest tema nimel on vaid kolm söötu, kuid temast rohkem on väravaid visanud vaid kümme meest ja näiteks teisel kohal oleval Roope Talajal on kirjas 16 väravat.