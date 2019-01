Venemaa peatreener kiitis dopingukaristuse saanud abilist: Juri on kõva mees

2015. aastal sai WADA-l Venemaa tempudest kõrini ja Rusadalt võeti tegutsemisõigused. Venemaa antidopinguagentuuri volitused ennistati alles sügisel, kuid Moskva labor on ikka suletud ja seetõttu puudub Venemaal usaldusväärne testimismehhanism.

Cramer selles probleemi ei näe. «Rusada asi on mulle ebaselge. Tundub mõistetatamatu, et üks härra peab tegevust lubatavaks, teine jällegi mitte. Suusatajad on niikuinii laagrites. Isegi jõulude ajal ei olnud keegi kodus (ilmselt pole Cramer veel päris täpselt Venemaa pühadekommetega kursis – toim), vaid olime Davosis laagris. Pärast 4. novembrit on WADA kontrollid ja teisedki meie sportlasi välismaal pidevalt testinud,» sõnas ta.

Ent kuidas on ikkagi sellega, et Borodavko ja Tjarkovski, kes vahepeal samuti kaheaastast juhendamiskeeldu kandsid, Venemaa koondise juures tööd jätkavad? «Juri B. on kõva mees. Juri T. vastutab aga hotellide ja reiside eest, tal pole sportlastega mingit pistmist. Minul pole nende vastu midagi, nad on oma karistuse kandnud. Kui nad ei tohiks koondises olla, küll siis FIS sellest teada annaks,» kõlas Crameri vastus.

Borodavko tegutseb Natalja Neprajeva, Deniss Spitsovi ja Aleksander Bolšunovi treenerina. Viimast peab Cramer käimasoleva Tour de Ski suursoosikuks. Venemaa koondise edu põhineb tema sõnutsi aga kõvadel treeningutel, tippatsemel hooldemeeskonnal ja ennekõike suvel juurutatud uuel treeningsüsteemil.

«Igal suusatajal on oma täpne plaan, et meil oleks alati värsekd mehed ja naised võtta. Varem läks suur osa energiast omavahelisele võitlusele ja üksteise ülekavaldamisele. Kõik töötavad päevast päeva väga sihikindlalt. Minu ülemus Jelena Välbe rõhutab alati, et teeme kõike, kaasa arvatud dopinguvastast tööd, parimal võimalikul moel,» sõnas Cramer.

Üks unistus tal siiski veel on. «Pärast olümpiat sain õnnitlustelegrammi Vladimir Putinilt. Tahaksin temaga kohtuda, see oleks põnev,» avaldas Cramer lootust.