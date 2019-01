Kanal 12 ja Postimees hakkavad näitama autoralli MMi

«Ralli on läbi aegade olnud Eestis populaarne, eriti nüüd kui Ott Tänak ja Martin Järveoja on tõestanud, et Eesti kuulub absoluutsesse rallitippu. Mul on siiralt hea meel, et Eesti Meedia muutub rallisõbra jaoks oluliseks rallikanaliks,» ütles Eesti Meedia peaprodutsent Marko Kaljuveer.