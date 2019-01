Andrus Ilves: praegune tase on selline, et võistlemist ei peaks häbenema

Naised tegid hooaja esimese võistluse. Pikkor: tundub, et nad on tugevamad!

Eesti naiskahevõistlejate treener Tambet Pikkor kinnitas, et Annemarii Bendi ja Triinu Hausenberg tegid täna korraliku võistluse.

«Tüdrukud olid tublid, kõik jäid terveks, see on esmatähtis. Üldiselt oli okei,» hindas Pikkor Bendile eelvõistluse 10. koha toonud ja Hausenbergile 16. koha toonud hüppeid.

Tambet Pikkor KRISTJAN TEEDEMA / PM/SCANPIX BALTICS

«Annemarii eelvõistluse hüpe (81,5 m) võinuks vähe korralikum olla, natuke närveeris ta üle kui otsal tekkis korralikum tehniline praak. Triinu hüppas oluliselt paremini (70 m) kui viimastel treeningutel, sealt saab vaid paremaks minna,» ütles ta.

Seejuures pole eestlannad tänavu veel kordagi võistelnud. «Treeningvõistlusi oleme korraldanud, aga tõesti, me pole teistega end võrrelnud. Tundub, et oleme paremas seisus kui eelmisel aastal. Talvel me suusakiirust ei mõõda, ent silma järgi tundub, et tüdrukud on tugevamad.»

Mis oleks eestlannade homne eesmärk? «Mida eespool lõpetame, seda parem.»