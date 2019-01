Miks sai Lewis vastase löömise eest nii leebe karistuse?

Nii mõnelegi korvpallisõbrale tuli selline karistus üllatusena ning see ei tundu neile proportsionaalne. Eriti arvestades seda, et mängija pääses ka rahvatrahvist, sest «liiga tehnilises komisjonis olid selle üle erimeelsused».

Tegelikult polnud Eesti-Läti korvpalliliiga tehnilisel komisjonil võimalik aga karmimat karistust määrata, sest reglemendi järgi oligi see maksimum. «Me ei saa nõuda suuremat karistust, kui distsiplinaarkomisjoni juhendis on kokku lepitud,» nentis korvpalliliidu president Jaak Salumets.

Kuna esimest aastat tegutseva Eest-Läti korvpalliliiga loomisega läks kiireks, kiirustati ka reglemendiga. «Peame endale tuhka pähe raputama, et sellise asja läbi lasime,» ütles Salumets, kuid lisas, et nii Eesti kui Läti alaliidud panid ju mõlemad allkirjad paberile ehk olid vastava reglemendiga nõus.

Eile leppisid Eesti ja Läti korvpalliliigad kokku, et karmistavad liiga juhendi punkte vastavalt FIBA sarjade regulatsioonidele.

«See ei ole normaalne, et üksteist niimoodi kolgitakse. See töötlemine hakkas pihta juba mängu algusest peale. Aga sa pead olema sellisel tasemel, et ei tohi alluda sellise provokatsioonile,» ütles Salumets oma arvamuse juhtunust.