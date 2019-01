Austria koondislane soovib Ilvest õlle ja/või šokolaadiga tänada

Austerlased lendasid Tallinnasse üleeile pärastlõunal Münchenist. «Lennuk oli väike, ometi üllatusime, kui kohale jõudes selgus, et meie hüppesuusad jäid maha. Asusime seejärel kohe stardiprotokollis näpuga järge ajama ja vaatama, kellega meie erinevad mõõdud klappida võiks ja kust oleks lootust abi saada,» selgitas Orter. Samas lennukis olid ka kuulsad sakslased – nemad said oma varustuse eilseks hommikuks kätte.

Tunamullusel MMil Austria meeskonna koosseisus pronksmedali võitnud Orterile tuli appi Kristjan Ilves. «Paar paari suuski andsin, kiivri samuti. Nüüd küsiti juba riideid kah. Aidatakse alati, näiteks tossudega, aga et terve varustus niimoodi kaotsi läheb, on ikka väga ebatavaline,» lausus Ilves.

Mu treener tegi juba nalja ja arvas, et peaksin need suusad kuidagi endale saama

«Kristjani suusad on minu omadest natuke… või noh, tegelikult mitte nii väga natuke – viis sentimeetrit – lühemad. See pole kindlasti ideaalne, kuid see-eest sobivad klambrid mulle suurepäraselt,» kirjeldas Orter meie esinumbri varustuse sobivust.

Kuid ta tõi välja ühe kõneka fakti: «Et mul oli eelvõistlusel hoovõtul üks paremaid kiiruseid, näitab, et Kristjani suusad on väga head. Mu treener tegi juba nalja ja arvas, et peaksin need suusad kuidagi endale saama!» Pilk protokolli kinnitab Orteri sõnu: tema näidust (83,4 km/h) said parema kirja vaid kaks sportlast.