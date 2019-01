Mercedese boss seadis Bottasele uueks hooajaks kõva väljakutse

Kui tulla tagasi Bottase juurde, siis on teada, et tuleval hooajal kuulub Mercedese kolmanda piloodi ehk nii-öelda varusõitja roll Esteban Oconile. 22-aastane prantslane võib suurema vastutuse osaliseks saada juba järgmisel hooajal – eriti kindel on see väide siis, kui Bottas ei suuda tõusta kõrgesse mängu. Ehkki mõneti toob Wolff soomlase kehva hooaja põhjusena välja ebaõnne, siis Mercedese boss on Bottasele selgeks teinud, et viimasel tuleb enda esitusi parandada.