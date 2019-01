FISi kahevõistluse boss: Tehvandi mägi vajaks tuulevõrku

«Teil on olnud tõeliselt palju ebaõnne. Mullu polnud lund ja sinna ei saa korraldajad teatavasti vähimatki parata. Mis puudutab mäe ja suusaradade ning ka kõige muu ettevalmistamist, saan ka tänavuse kohta lausuda vaid kiidusõnu. Tehtud on fantastilist tööd!» sõnas norralane pärast seda, kui tänased hüppevõistlused tugeva tuule tõttu ära jäeti.

Kuid küsimusele, kas järjestikkused ebaõnned võivad tulevikus Otepää kalendrisse mahtumise võimalusi vähendada, vastas Ottesen: «Ma ei tea seda. Loodetavasti mitte. Teeme üheskoos analüüsi pärast seda, kui nädalavahetus on läbi. Praegu oskan öelda, et korraldustiimil tasuks kindlasti kaaluda tuulevõrgu paigaldamise võimalust.»

Tänast otsust nii naiste kontinentaal- kui meeste MK-sarja hüppevõistlus ära jätta põhjendas Ottesen nii: «Tuul puhus küljelt ja väga erineva tugevusega. Kord oli 3 m/s, juba sekundi-paari pärast 6, vahel 7 ja isegi 9. Seda oli meie jaoks liiga palju. Üritasime kõigest väest, aga kahjuks saime mäest alla lubada vaid ühe proovihüppaja. Me ei suuda säärastes oludes tagada võistlejate ohutust ega võrdseid tingimusi. Kahjuks pidime seetõttu langetama taolise otsuse.»

Endine tippkahevõistleja lisas, et ilmateate kohaselt paranenuks ilm tunni-paari jooksul, kuid rahvusvahelise telepildi tõttu ei olnud võimalik suusasõidu algust edasi lükata. Küll andis ta homseks oluliselt rohkem lootust.

«Ilmateade on pühapäevaks palju parem. Mõistagi ei saa me midagi lubada, aga märgid on lootusrikkad,» märkis Ottesen.