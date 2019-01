Meenutus: kolm väikest tähte Schumacheri lepingus päästsid sakslase unustusest

Portaal Autosport meenutab Schumacheri juubeli puhul, kuidas sakslane pääses tänu kavalusele kokkuleppest Jordani tiimiga, kelle autos ta vormel 1 sarjas Belgia GP-l debüteeris. Eddie Jordan pakkus 1991. aastal Schumacherile lepingut kolmeks aastaks. Sakslane sõitis aga Jordani autoga vaid korra ning kolis siis Benettoni võistkonda. Edasine on ajalugu – kaks tiitlit sillutasid teed siirdumisele Ferrarisse ning veel viiele MM-tiitlile.

Iirlane püüdis küll veel kohtu kaudu õigust nõuda, kuid seal anti kiirelt õigus Schumacherile ja tema mänedžerile Willi Weberile. «Õppisin tänu sellele lepingute kohta palju. Iga pisiasi on tähtis. Aga sellist ettevõtet vist maailmas polegi, kes ei oleks mõne lepinguga puusse pannud,» meenutas Jordan väljaandele Motorsport News.

«A contract» või «the contract»?

Mis siis Schumacheri «päästis»? Lühidalt: kolm tähte! Sakslane kirjutas, et on valmis sõlmima Jordaniga «lepingu», kuid ei täpsustanud, millise lepingu. Seejuures väärib märkimist, et Schumacheri lubaduses on algne ingliskeelne määrav artikkel «the» maha tõmmatud ja asendatud umbmäärase artikliga «a». Just see osutuski Schumacheri päästerõngaks. Tehtud parandus viitab aga sellele, et keegi teadis teksti kohendades väga täpselt, mida tegi.

Michael Schumacheri lubadus Eddie Jordanile. Pange tähele parandust teksti teises reas. FOTO: Autosport / Motosport News

«Michael lubas oma kirjas sõlmida pärast Spa etappi Jordaniga lepingu, aga mitte selle lepingu, mis Jordanil juba laual oli,» selgitas sakslase mänedžer Weber. «Meie jaoks oli selge, et peame saama lepingutingimustes ise kaasa rääkida. Ning kui hiljem kohtusse läksime, sai ka kohtunik otsekoha sõnastuse olulisusest aru. Sest mis asi on «leping»? Võime teha näiteks lepingu, et käime kaks korda aastas nende tehases külas. Seegi on leping. Ükskõik mille kohta saab lepingu sõlmida,» rääkis Weber. «Ent kui Michael lubanuks tõesti sõlmida selle lepingu, mida Jordan pakkus, oleks ta pidanud Jordanisse jääma.»

Õnnelik Michael Schumacher 1991. aastal Jordani vormis. Veel ei tea ta ilmselt isegi, et siirdub juba õige pea Benettoni ridadesse. FOTO: imago sportfotodienst / imago/Crash Media Group / Scanpix

Nii õnnestuski sakslasel Benettoni «ülehüppamise» järel väita, et pole Jordaniga 1991., 1992. ja 1993. aastaks käsi löönud ning on vaba mees. «Kes see ikka jalgpalluri ainult üheks mänguks palkab? Loomulikult tahtsime temast kinni hoida ja usun, et ka tema tahtis meie ridades sõita. Ent pärast Belgia GP-d oli meil kavas test ja ühel hetkel sai selgeks, et ta ei tule sinna. Taipasin kohe, et midagi on valesti,» meenutas Jordan.

Schumacher sõitis toona Mercedese sportautodega ja sakslased olid valmis vormel 1 tiimidele tema eest maksma 150 000 naela etapi kohta. Siis aga tekkis pildile võimalus pääseda Benettoni ridadesse. «Kui ta testile ei ilmunud, oli selge, et läheb sõjaks. Uskumatu, et vormel 1 sarjas võib leping sõltuda sellisest pisiasjast, kuid nii need asjad vahel mootorispordis käivad,» märkis Jordan. «Tema mänedžerid nägid, et saavad Benettoni käest rohkem raha välja pigistada. Seejuures olid Benettoni inimesed ise huvitatud pigem Martin Brundle'i teenetest, kuid Bernie Ecclestone oli minu teada see, kes andis Flavio Briatorele tungiva soovituse Michaeli palkamiseks.»

Eddie Jordan ja Bernie Ecclestone, kavalad skeemitajad mõlemad. FOTO: PHOTO 4 / lapresse / Scanpix

Mis oleks Schumacherist saanud, kui ta oleks tõepoolest pidanud 1993. aastani Jordanisse jääma? 1992. aasta osutus tiimile katastroofiliseks, sest kasutati Yamaha mootoreid, mis olid erakordselt jõuetud, ent see-eest ka purunesid väga sageli. Mauricio Gugelmin ja Stefano Modena said terve hooaja jooksul kahe peale vaid ühe punkti. Tippude sekka tõusti tagasi alles kuus aastat hiljem, kui Damon Hill Spa etapi võitis. Nii võinuks ka Schumacherist saada mees, kes sõidab vormel 1 sarjas aasta-paar ja vajub siis unustusse.

«Väga raske öelda, mis võinuks juhtuda. Ei saa muidugi eeldada, et meid oleks tänu Michaeli talendile kohe edu saatnud. Kuid Benetton polnud samuti midagi erilist, enne kui Schumacher seal oma tiimi kokku pani ja võitma hakkas. Ka meie olime tõusuteel, meiega võinuks sama juhtuda. Aga õnne polnud,» arutles Jordan.

Ta ei saanud sakslase eest toona lõpuks pennigi, kuid omal kombel õnnestus tal viimaks ikkagi väike kättemaks korraldada. «Asjad loksuvad elus vahel naljakal kombel paika. 1997. aastal palkasime Ralf Schumacheri ja kui ta soovis 1999. aastal Williamsisse kolida, ostis just Michael noorema venna meie juures lepingust vabaks,» muigas Jordan.