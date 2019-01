Ago Markvardt: võimalikke kahjusid hakkame kokku lugema esmaspäeval

«Õnneks saime eile nii naiste kui meeste eelvõistluse kenasti läbi viidud. See tähendab, et tulemused on protokollis olemas ja suusasõit saab toimuda. Olnuks ka eile sarnased olud, peaksime praegu tõdema, et võistlus jäi ära ning punktid ja auhinnarahad välja jagamata. Praegu nii ei ole,» selgitas Markvardt.