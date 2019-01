Kristjan Ilves: olen eilse pärast enda peale vihane

«Ma ei taha kohtunikke süüdistada, aga ei näe mingit põhjust, miks see ei pidanuks toimuma. Ilma poolest ma ei ütleks mitte ühtegi halba sõna - täiesti hea hüppeilm, hea, mõnus vastutuul,» sõnas Ilves nukralt.

Kuna hüppevõistlust tugeva tuule tõttu ei peetud, mindi rajale eilse eelvõistluse hüppejärjestuses. Ilves alustas 26. kohalt, kaotades liidrina startinud Franz-Josef Rehrlile +1.55. Finišis kogunes võitnud MK-sarja liidrile Jarl Magnus Riiberile kaotust +2.48.

«Olen eilse võistlushüppe osas enda peale hästi vihane, läksin liiga kergelt peale, jäin totaalselt äratõukega hiljaks. Puhtalt enda viga! Loodan, et homme on ilus ilm ja saab näidata seda, mida sees on,» sõnas Ilves. «Eile tundsin, et kaks hüpet läks väga hästi, kadus veidi fookus ära, magasin - otsa panin maha nii hilja, et suus käisid hambad kokku! Fookus kadus ära.»

Ilvese sõnul annab vähene võistluspraktika suusarajal tunda. «Suutsin valu taluda päris hästi. Puudu on ökonoomsusest. Rajal just minekut polnud, aga otseselt ei surnud ka. Suutsin sõita! Nüüd on hea pingutus all. Taktikaline pool oleks võinud parem olla, aga mida sa taktikad, kui pole seda põhja all,» iseloomustas ta.

Andrus Ilves: oleme kriisist üle saanud

Kristjani isa ja treener Andrus Ilves hindas, et poeg esines esimese võistluse kohta pärast pikka pausi rahuldavalt. «Viimasel ringil ei suutnud ta enam grupis püsida, aga kokkuvõttes võib enam-vähem rahule jääda. Usun, et oleme kriisist üle saanud ning nüüd on vaja ainult tööd teha ja võistelda. Homse suhtes olen samuti optimistlik.»