Olümpiavõitja avalik kiri WADA-le: kui kaua te kavatsete veel venelaste poolt olla?

«WADA «karmi tähtaja» kukkumisest on nüüd mitu päeva möödas, kuid WADA ja teie juhitav komitee vaikivad, ehkki olete keset ajaloo suurimat kriisi ja spordiajaloo suurimat skandaali. Küllap mõistate, et kogu maailma sportlased ja spordifännid on sellisest kohatust käitumisest täiesti rabatud. Miks teeb WADA pidevalt tagatubades mingeid salasobinguid ajal, mil neilt oodatakse tegutsemist ja juhivõimete näitamist?» kirjutab Samuelsson 3. jaanuaril Taylorile lähetatud kirjas.

Rootslane lisab, et sportlaste arvates pole WADA ja ROK ikka veel Venemaad «pärast kõigi aegade suurimat dopinguskandaali» teenitud moel karistanud. «Teie viimased kommentaarid meediale annavad ainult tuld tundele, et õiglus pole võidutsenud ning poliitika on põhimõtetest kõrgemale seatud. Härra Taylor, siinkohal tuleb põhimõtetest kinni pidada, õigesti käituda ja veenduda, et jätate endast ajalukku õige jälje.»

Samuelsson viitab asjaolule, et WADA-l on õigus erakordne koosolek otsekohe kokku kutsuda ja seda on varem ka tehtud. «Millal teie meelest siis selleks õige aeg on, kui mitte suurima riigi poolt mahitatud dopinguskandaali valguses, eriti kui kogu maailma pilgud on WADA-le pööratud?»

Kelle poolt WADA on: puhaste või petiste?

Samuelsson ründab seejärel teravalt WADA presidenti Craig Reediet, kes on tema sõnul «näidanud igapäevaselt ja igal sammul, et pooldab süstemaatilisi pettureid, mitte puhtaid sportlasi. /---/ Kuniks WADA ei tegutse ja jalgu järel lohistab, annavad nemad ja teie komitee mõista, et nad pole puhaste sportlaste poolt. Teete kõik, mis teie võimuses, et aidata dopingupettuse korda saatnud riiki. /---/ Kui sportlastelt oodatakse, et nad reeglitepäraselt tegutseksid, miks siis WADA ise pidevalt väravaposte liigutab?» nõuab Samuelsson Taylorilt aru.

